Chiese campane: Sant’Anastasia, al santuario della Madonna dell’Arco sabato l’incontro regionale dei diaconi permanenti

Il santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (Napoli) accoglierà, sabato 28 marzo, l’Incontro regionale dei diaconi permanenti della Campania insieme alle loro spose, promosso dalla Conferenza episcopale campana (Cec). L’iniziativa si inserisce nel percorso di accompagnamento e formazione dei diaconi della regione, offrendo un’occasione preziosa di confronto, preghiera e riflessione condivisa sul servizio che il diaconato permanente è chiamato a svolgere nella vita della Chiesa.

L’appuntamento rappresenta anche un momento significativo di comunione tra le diverse diocesi della Campania, nel quale i diaconi potranno ritrovarsi per approfondire insieme il senso e la missione del loro ministero, alla luce delle sfide pastorali del tempo presente. Il luogo scelto per l’incontro, uno dei santuari mariani più cari alla devozione del popolo campano, offrirà un contesto spirituale particolarmente significativo per una giornata che coniugherà momenti di preghiera e di approfondimento ecclesiale.

La mattinata prenderà avvio alle 9.15 con l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 9.30 è prevista la preghiera dell’Ora Terza, che introdurrà spiritualmente i lavori della giornata. Seguirà alle 9.45 il saluto di mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, che rivolgerà un messaggio di benvenuto ai diaconi presenti e alle loro famiglie.

Momento centrale dell’incontro sarà la relazione di mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, prevista alle 10. Il suo intervento sarà dedicato al tema “Il diacono oggi nella Chiesa missionaria e sinodale”, un argomento particolarmente attuale nel contesto del cammino ecclesiale che invita tutte le componenti della Chiesa a vivere con rinnovato slancio la dimensione della missione e della corresponsabilità.

Dopo la relazione, alle 11, è previsto un momento di pausa con il coffee break, che offrirà anche l’opportunità di condividere informalmente esperienze e testimonianze provenienti dalle diverse realtà diocesane. La mattinata proseguirà alle 11.30 con un tempo di dialogo con il relatore, durante il quale i partecipanti potranno intervenire con domande, riflessioni e contributi, favorendo così un confronto aperto e fraterno.

L’incontro si concluderà alle 12.30 con la preghiera finale, affidando alla protezione della Vergine Maria il cammino dei diaconi e delle comunità ecclesiali della Campania.

Particolarmente gradita è la presenza delle mogli dei diaconi, la cui partecipazione sottolinea la dimensione familiare che accompagna e sostiene il ministero diaconale. La loro presenza rappresenta infatti un segno importante della condivisione vocazionale che caratterizza il cammino dei diaconi permanenti nella Chiesa.

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