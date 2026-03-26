Anglicanesimo: Mullally a Leone XIV, “dialogo in verità e amore, dono e vocazione”

(Foto AFP/SIR)

“Condivido la sua convinzione che il nostro continuo dialogo in verità e amore sia un dono e una vocazione, affinché insieme possiamo rendere una testimonianza più fedele al Vangelo in un mondo che ha bisogno di grazia, misericordia e pace”. Lo scrive l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in una lettera inviata oggi a Papa Leone XIV, in risposta al messaggio che il Pontefice le ha indirizzato in occasione della sua intronizzazione. Mullally richiama le parole pronunciate da Leone XIV il 19 maggio 2025, il giorno dopo la sua intronizzazione, ai rappresentanti delle altre Chiese: “In quanto Vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo”. L’arcivescovo sottolinea che anche lei è “chiamata a servire come strumento di comunione all’interno della Comunione anglicana e a cercare la piena e visibile unità alla quale il Signore ci chiama tutti”. Mullally esprime infine il desiderio di un incontro con il Papa “nel prossimo futuro, per continuare a rafforzare i legami di amicizia e il nostro impegno condiviso”.