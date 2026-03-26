Clima: Perugia, 50 studenti umbri protagonisti dei progetti dell’Hackathon di Unicef e Iaia Italia

(Foto Unicef)

Sono stati presentati oggi a Perugia, nella Sala consiliare di Palazzo Cesaroni, i 5 progetti territoriali dell’Hackathon per il Clima 2025, elaborati da circa 50 studenti e studentesse di 5 Istituti superiori umbri. L’iniziativa, promossa da Unicef Italia insieme a Iaia Italia e alla Regione Umbria, nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella progettazione di soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica e rafforzare la loro partecipazione attiva ai processi decisionali. I partecipanti, riuniti lo scorso dicembre in un percorso di co-progettazione guidato da esperti e tutor del movimento YoUnicef, hanno sviluppato proposte concrete utilizzando anche strumenti digitali avanzati per la valutazione degli impatti ambientali. I progetti presentati spaziano dalla prevenzione del dissesto idrogeologico al contrasto dell’inquinamento atmosferico e del degrado del microclima urbano, fino alla promozione della mobilità sostenibile, della gestione dei rifiuti organici in ottica di economia circolare e della riqualificazione inclusiva e sicura degli spazi pubblici. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, insieme al presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, che ha sottolineato come la crisi climatica rappresenti una minaccia concreta per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e come sia fondamentale ascoltare il contributo delle nuove generazioni. L’Hackathon per il Clima, attivo dal 2019, si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e agli obiettivi dell’Agenda 2030, confermandosi uno strumento educativo capace di coniugare formazione, innovazione e cittadinanza attiva.