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Politica: card. Parolin, “preoccupa conflittualità”, serve “maggiore concordia e collaborazione per il bene comune del Paese”

“Preoccupa la conflittualità, che non serve per il bene della società, per il bene del Paese”. Lo ha detto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, conversando con i giornalisti a margine di una giornata di studio su Alcide De Gasperi, organizzata dalla Biblioteca apostolica vaticana. “Approfittare di questo momento, che poi anche a livello internazionale, è particolarmente complicato e doloroso, per cercare di creare una sinergia, ognuno suo punto di vista, ma per il bene comune del Paese”, l’invito del cardinale, che interpellato sul recente referendum ha risposto: “Non tocca a noi dare giudizi. Quello che va rilevato, prima di tutto, è il grande interesse che c’è stato nei confronti del referendum, e che poi si è espresso attraverso una partecipazione notevole. Credo che tutti siamo rimasti un po’ sorpresi. È qualcosa di cui fare tesoro, ognuno dal suo punto di vista”. “Auspichiamo che tutto questo possa aiutare a una maggiore concordia, a una maggiore collaborazione, sempre in vista del bene comune del Paese”, ha concluso il card. Parolin.

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