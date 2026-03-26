Giornata missionari martiri: Fano, domani sera proiezione del film “Cafarnao – Caos e miracoli”

In occasione della 34ª Giornata dei missionari martiri, che si è celebrata martedì 24 marzo sul tema “Gente di primavera”, il Centro missionario diocesano di Fano organizza per domani una serata al cinema. Dalle 21.15 presso il Cinema Masetti è in programma la proiezione del film “Cafarnao – Caos e miracoli”. “Sarà un’opportunità – si legge in una nota – per riflettere insieme sulle ingiustizie, la violenza e la povertà che ancora colpiscono la vita di molti uomini, donne e bambini nel mondo. Un momento per fermarsi, ricordare e sentirci più vicini a chi vive situazioni di sofferenza in questo periodo incerto”.

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