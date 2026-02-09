Scuola: Lumsa, domani presentazione a Roma della app Happy teaching per il benessere psicologico degli insegnanti

Happy Teaching, l’app per il benessere psicologico degli insegnanti sviluppata dall’Università Lumsa, verrà presentata martedì 10 febbraio alle 10 nell’Aula Giubileo dell’Ateneo (via di Porta Castello 44, Roma). L’iniziativa offrirà l’occasione di conoscere da vicino uno strumento innovativo di automonitoraggio del benessere e del rischio di burnout, realizzato nell’ambito di un progetto Prin 2022 finanziato dal ministero dell’Università e della ricerca, in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli e la società Logix s.r.l.

Ad inaugurare i lavori i saluti istituzionali di Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e all’internazionalizzazione dell’Ateneo; di Gabriella Agrusti, direttrice Centro formazione, insegnamento, ricerca, educazione della Lumsa; di Anna Paola Sabatini, direttore Ufficio scolastico regionale Lazio. Introduzione a cura di Caterina Fiorilli, direttrice Dipartimento Scienze umane dell’Ateneo e responsabile progetto Happy Teaching.

Alle 10.30 Emanuela Confalonieri (Università Cattolica Milano) terrà la relazione “Il filo del benessere”. A seguire la presentazione dell’app; quindi si discuteranno le prospettive future sul benessere a scuola. La chiusura dei lavori è prevista per le 13. La partecipazione è su prenotazione.

