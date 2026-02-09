Leone XIV: Angelus, “le strategie di potenza economica e militare non danno futuro all’umanità”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenza economica e militare – ce lo insegna la storia – non danno futuro all’umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli”. Lo ha detto il Papa, che al termine dell’Angelus di ieri, nella Giornata mondiale della tratta, ha ringraziato “le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù”. “Con dolore e preoccupazione ho appreso dei recenti attacchi contro varie comunità in Nigeria, che hanno causato gravi perdite di vite umane”, ha detto inoltre Leone XIV, esprimendo la sua vicinanza “a tutte le vittime della violenza e del terrorismo” e auspicando che le autorità competenti “continuino ad adoperarsi con determinazione per garantire la sicurezza e la tutela della vita di ogni cittadino”. “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna – in particolare di Grazalema in Andalusia – e dell’Italia meridionale – specialmente di Niscemi in Sicilia –, colpite da inondazioni e frane”, ha concluso il Pontefice: “Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali”.