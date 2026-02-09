Referendum sulla giustizia: Meic Cagliari, venerdì un incontro-dibattito sui motivi per votare “sì” o “no”

Il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Cagliari organizza – con il patrocinio della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna – un incontro-dibattito sul prossimo Referendum sulla giustizia. La manifestazione vuole offrire ai cittadini chiavi di lettura utili per approfondire significato, importanza e obiettivi dell’appuntamento referendario del 22 e del 23 marzo e delle possibili ricadute sull’assetto del sistema giudiziario italiano.

All’iniziativa interverranno Rita Dedola, avvocato, che spiegherà i motivi per cui votare “sì”, e il giudice Francesco De Giorgi, che parlerà sul perché votare “no”. Seguirà il dibattito aperto agli interventi del pubblico.

Il confronto – venerdì 13 febbraio, alle ore 17,30, presso l’aula magna della Facoltà teologica, a Cagliari, in via Sanjust 13- sarà coordinato da Francesco Birocchi, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /