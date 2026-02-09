Antonino Zichichi: mons. Fragnelli (Trapani), “un grande uomo che ha seminato comunione e tracciato solchi di duratura speranza”

“Il ricordo del professor Antonino Zichichi riempie i cuori e le menti non solo degli uomini di scienza, ma anche di tutta la comunità civica ed ecclesiale di Erice e di Trapani. La sua statura di credente e di scienziato ha reso possibile la nascita di un Centro internazionale dove il dialogo e il confronto con tutti hanno portato in alto le grandi ragioni della pace e della fraternità tra i popoli”. Lo scrive mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, nel suo messaggio. “La Chiesa di Trapani si unisce nella luce della Pasqua al profondo dolore dei familiari, assicurando l’affettuosa vicinanza, in attesa di celebrare una santa messa nel nostro territorio diocesano per un grande uomo che ha seminato comunione e tracciato solchi di duratura speranza”.

