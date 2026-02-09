Giornata del malato: Roma, tre iniziative promosse dalla Pastorale della salute. Il card. Reina presiede la messa

In occasione della XXXIV Giornata mondiale del malato, che cade mercoledì 11 febbraio in memoria della Beata Vergine di Lourdes, l’Ufficio per la Pastorale della salute del Vicariato di Roma ha organizzato tre iniziative. Si parte domani, martedì 10 febbraio, con il convegno “Fragilità, solitudini e disuguaglianze: nuove sfide ai servizi sanitari”, organizzato in collaborazione con Asl Roma 2 e Regione Lazio, nella Sala Montalcini dell’Ospedale Sant’Eugenio. I lavori si apriranno alle 10 con l’intervento del vescovo Renato Tarantelli Baccari, vicegerente della diocesi e delegato per la pastorale della salute della Conferenza episcopale laziale. Alle 10.30 la lectio magistralis sul tema “Compassione ed etica della cura: fondamento della sanità pubblica”, affidata a mons. Andrea Manto, vicario episcopale per la pastorale della salute. Seguirà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Maria Emilia Bonaccorso, capo servizio salute, ambiente e scienza dell’Ansa. Mercoledì 11 febbraio, alle 16, il card. Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, presiederà la messa nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes. Giovedì 12 febbraio, alle 11, si svolgerà un incontro di approfondimento sul tema della salute mentale a partire dal libro “Lunatica. Storia di una mente bipolare” di Alessandra Arachi, giornalista del Corriere della Sera, all’Azienda ospedaliera Sant’Andrea.

