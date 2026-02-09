Parlamento Ue: si apre la plenaria. Dibattito sull’attività Bce e sostegno ai produttori di vino

(Strasburgo) Nel primo dibattito della sessione plenaria dell’Europarlamento, che si apre nel pomeriggio a Strasburgo, i deputati discuteranno le nuove regole di mercato e le misure di sostegno settoriale per il settore vinicolo, con il Commissario Hansen. Domani voteranno sull’accordo provvisorio raggiunto con gli Stati membri. A seguire, i deputati terranno il loro dibattito annuale sulle attività della Banca centrale europea, alla presenza della sua presidente, Christine Lagarde, e del commissario all’economia Dombrovskis. Domani voteranno su una relazione che valuta le prestazioni della banca nel 2025 e formula raccomandazioni per le priorità future. In serata i deputati della Commissione speciale sulla crisi immobiliare nell’Unione europea adotteranno le loro proposte per promuovere alloggi dignitosi, sostenibili e accessibili in Europa.

