Antonino Zichichi: Florindo (Ingv), “lascia un’eredità scientifica e civile di straordinaria rilevanza”

La comunità scientifica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa di Antonino Zichichi.

Eminente fisico dalle alte energie, accademico di chiara fama e instancabile promotore della cultura scientifica, sottolinea l’Ingv, Zichichi ha dedicato la sua intera carriera alla ricerca nel campo della fisica delle particelle, offrendo contributi di rilievo allo sviluppo della scienza e collaborando con i principali laboratori e istituzioni scientifiche di tutto il mondo.

“Dopo aver fondato il Centro di cultura scientifica ‘Ettore Majorana’ di Erice – ricorda il presidente dell’Ingv, Fabio Florindo – Zichichi ha favorito per decenni sia il dialogo internazionale tra studiosi, sia la formazione di generazioni di giovani ricercatori, promuovendo la scienza quale patrimonio universale al servizio dell’umanità”.

Sin dal 1984 l’Istituto nazionale di geofisica (Ing, oggi Ingv) ha avuto l’onore di partecipare alle attività del Centro “Ettore Majorana” attraverso l’istituzione della International School of Geophysics, recentemente intitolata alla memoria di Enzo Boschi e giunta nel 2025 alla sua 43ª edizione.

“Quale componente di prestigiose accademie e autorevole voce nel dibattito culturale, Zichichi lascia un’eredità scientifica e civile di straordinaria rilevanza, destinata a durare nel tempo e a ispirare future generazioni di studiosi – continua il presidente Florindo –. I ricercatori e tecnologi dell’Ingv, molti dei quali hanno partecipato da studenti e dottorandi agli appuntamenti della International School of Geophysics, esprimono apprezzamento per l’opera e l’impegno umano di Zichichi e si stringono alla sua famiglia nel ricordo riconoscente della sua figura”.

