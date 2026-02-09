Cinema: Giffoni, arriva in Lazio School Experience 5 per parlare di lotta al bullismo, inclusione, amicizia e rispetto per l’ambiente

(Foto Giffoni Experience)

Cinema, scuole, territorio. Continua il viaggio di School Experience 5. Il festival itinerante arriva nel Lazio, con la quarta tappa dell’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). Da oggi, 9 febbraio, al 13 febbraio i comuni interessati saranno Ceccano, Arnara, Patrica, Supino, Morolo e Vallecorsa, con la provincia di Frosinone che sarà protagonista di una settimana all’insegna della conoscenza del mondo cinematografico, approfondendo i temi più vicini alle giovani generazioni.

Circa duemila gli alunni che saranno protagonisti nella cinque giorni di School Experience 5 nel Lazio, provenienti da: Liceo scientifico e linguistico di Ceccano, Ic Ceccano 1, Ic Ceccano 2, Iis Ceccano, Ic Supino, Iis Turriziani-Maccari, Ic Castro dei Volsci. Gli istituti scolastici e l’auditorium comunale saranno casa di un articolato programma di attività, con il cinema che sarà il punto nevralgico declinato però in diverse forme, coinvolgendo le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Al centro della discussione diversi argomenti considerati ormai centrali nella vita dei ragazzi e sempre più argomento di dibattito: la lotta al bullismo e alle discriminazioni, l’identità e l’inclusione, le fragilità emotive, le relazioni amicali e familiari, l’amore per la natura e il rispetto dell’ambiente.

School Experience 5 rappresenta un’esperienza legata al mondo del cinema, con laboratori alla scoperta delle tecniche, delle professioni, di tutto quello che c’è al di là del prodotto finale. Diverse scuole di Ceccano saranno protagoniste di due Movie Lab, lezioni di cinema interattive per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.

A questo si aggiunge anche la formazione per i docenti. In tal senso, anche a Ceccano si terrà un nuovo appuntamento con Digital Prof, con l’obiettivo di guidarli attraverso un’esperienza di apprendimento utile al consolidamento delle competenze digitali, con confronti sulla prevenzione sui fenomeni di cyberbullismo, l’analisi e l’avvicinamento alle nuove tecnologie e in particolar modo il rapporto con l’intelligenza artificiale.

School Experience 5 – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – proseguirà in Lombardia a Melzo (2-6 marzo) e in Basilicata a Montescaglioso (13-17 aprile). La sezione campana prevedrà tappe in Alta Irpinia, a Eboli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani per poi concludere il percorso a Giffoni Valle Piana (4-8 maggio).

School Experience 5 – con ben 120 giorni di attività – coinvolgerà 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici per un totale di 3.609 scuole di ogni ordine e grado.