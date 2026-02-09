Cinema: da domani al via online il Festival “Miracile Dictu”

Si svolgerà dal 10 al 12 febbraio, in modalità online, il Festival internazionale del Film cattolico “Mirabile Dictu”, che giunge quest’anno alla diciassettesima edizione. Nel corso delle sue edizioni, il “Mirabile Dictu”, ideato dalla produttrice e regista Liana Marabini, ha valorizzato opere cinematografiche provenienti da tutto il mondo, offrendo visibilità a film, documentari e cortometraggi che raccontano storie di fede, speranza, dialogo e impegno sociale. Anche quest’anno, la selezione presenterà produzioni di alto livello artistico e contenutistico, capaci di stimolare la riflessione e il confronto sui grandi temi della contemporaneità. “Promuovere il cinema come strumento di dialogo, cultura e testimonianza, dando voce a opere che mettono al centro la dignità dell’uomo e i valori fondamentali della persona”, la missione del Festival. Sotto l’Alto Patronato del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, “Mirabile Dictu” assegna il Pesce d’Argento, simbolo che richiama il più antico segno del cristianesimo, a testimonianza di un cinema capace di unire qualità artistica e profondità spirituale.

