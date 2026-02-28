Ue: Giornate europee degli oceani. Evento dedicato all’”economia blu” e alla cura dell’ambiente marino

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il commissario per la pesca e gli oceani, Costas Kadis, inaugureranno lunedì 2 marzo a Bruxelles le Giornate europee degli oceani, l’evento annuale di punta dedicato ai settori marittimo e della pesca. L’evento, della durata di cinque giorni, “si concentrerà sulle iniziative del Patto europeo per gli oceani, la strategia globale dell’Ue per una migliore protezione degli oceani, la promozione di una fiorente economia blu e il benessere delle persone che vivono nelle zone costiere”, spiega una nota diffusa a Bruxelles. Tra queste, la diplomazia oceanica, la ricerca e l’innovazione, la competitività, le comunità costiere e la futura “Vision 2040 per la pesca e l’acquacoltura”. Le Giornate europee degli oceani “porranno inoltre una forte enfasi sull’osservazione degli oceani, con sessioni dedicate alle conoscenze e alle tecnologie marine. “Ponendo l’oceano al centro dell’agenda dell’Ue, le Giornate europee contribuiranno a promuovere il progresso verso un oceano più sano, più sicuro e più sostenibile”.

