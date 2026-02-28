Frati minori cappuccini: fra Gianluca Longobardi nuovo ministro provinciale di Sardegna e Corsica

Fra Gianluca Longobardi è il nuovo ministro provinciale dei Frati cappuccini di Sardegna e Corsica. È stato eletto giovedì scorso dal Capitolo provinciale aperto lunedì scorso e concluso ieri a Oristano. Nato a Cagliari 52 anni fa, professione perpetua nel 2005, ordinato presbitero nel 2015, Fra Gianluca Longobardi è parroco delle chiese dell’Immacolata e di San Giovanni evangelista a Oristano, nonché delegato diocesano per la Pastorale della Salute. Fra Longobardi sarà affiancato da fra Fabrizio Congiu, eletto vicario provinciale, oggi in convento a Iglesias. I tre consiglieri che fanno parte del nuovo Definitorio, i collaboratori più stretti del Ministro provinciale, sono fra Francois-Dominique David, fra Stefano Casula e fra Gianluca d’Achille. Il nuovo provinciale subentra a fra Matteo Siro che ha guidato la provincia cappuccina sardo-corsa negli ultimi 4 anni.

