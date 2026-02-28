Referendum giustizia: diocesi Brescia, lunedì incontro su “le ragioni del sì e del no”

Sarà dedicato a “Il referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no” l’incontro in programma lunedì 2 marzo a Brescia. L’iniziativa, ospitata dalle 18 presso il Centro pastorale Paolo VI, è promossa dall’Ufficio Impegno sociale e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali come un momento di approfondimento aperto a tutte e tutti, pensato per offrire strumenti utili a comprendere i contenuti del quesito referendario e le loro possibili conseguenze.

Dopo l’introduzione di Claudio Cambedda, della Cdal di Brescia, sarà Fulvio Cortese, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Trento, ad offrire un “Inquadramento giuridico”. Rispetto alla separazione delle carriere saranno Guido Rispoli, procuratore generale Corte d’Appello di Brescia, ed Ennio Buffoli, del foro di Brescia, ad esporre rispettivamente le ragioni del sì e del no alla riforma oggetto del referendum. Su “Il sorteggio del Csm e la Corte disciplinare” interverrà poi Silvana Bini, magistrato del Tar Lombardia – sede di Milano.

“La presenza di persone con incarichi istituzionali e ruoli di responsabilità – viene spiegato dai promotori – intende rendere l’incontro ancora più prezioso: sarà possibile ascoltare analisi basate sull’esperienza concreta, porre domande, chiarire dubbi e confrontarsi in modo serio e rispettoso. Non si tratta di un dibattito per ‘convincere’, ma di uno spazio per capire meglio”.

