Diocesi: Cosenza, il 3 e 4 marzo due incontri della Pastorale esorcistica in Seminario

“Azione del maligno e la sua liberazione”. Hanno questo tema i due incontri organizzati dall’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, pastorale esorcistica, per il 3 e 4 marzo prossimi in Seminario. Interverranno fra’ Benigno Palilla, direttore degli esorcisti della Sicilia, e Beniamino Donnici, psicoterapeuta e psichiatra. Il 3 marzo l’appuntamento è aperto a tutti, in particolare ai religiosi, ai diaconi, agli insegnanti di religione, ai quali verranno consegnati i decreti di idoneità della sessione di esami svolta nel mese di ottobre 2025. Dalle ore 16 gli esperti discuteranno di “l’azione ordinaria e straordinaria del maligno” e “patologie mediche e psichiatriche. Tra scienza e fede”. Il 4 marzo l’incontro è rivolto ai sacerdoti, e avrà come tema “la liberazione del male: manifestazione dell’amore misericordioso di Dio” e, ancora, “patologie mediche e psichiatriche. Tra scienza e fede”.

