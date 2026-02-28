Diocesi: Como, domani a Olgiate Comasco posa della prima pietra del nuovo oratorio “San Giovanni Bosco”

È in programma per domani, domenica 1° marzo, ad Olgiate Comasco, la posa della prima pietra del nuovo oratorio “San Giovanni Bosco” della comunità parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Parteciperanno il card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Alle 16.30 è prevista l’accoglienza delle autorità e degli invitati nel salone della casa parrocchiale di via Vittorio Emanuele 5, poi l’accompagnamento al costruendo oratorio. Alle 17 il benvenuto ai partecipanti sarà dato dal saluto di don Pietro Grandi, vicario parrocchiale, e don Flavio Crosta, prevosto della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano; Giulia Grisetti, giovane dell’oratorio, sarà portavoce di una loro testimonianza mentre un altro giovane, Pietro Castellini, darà lettura del messaggio di Papa Leone XIV. Seguiranno gli interventi del ministro Locatelli e del sindaco Simone Moretti; poi il card. Cantoni benedirà e posizionerà la prima pietra del costruendo oratorio. I partecipanti si trasferiranno poi nella chiesa parrocchiale per la celebrazione eucaristica che il porporato presiederà alle 18.

Quello di domani – si legge in un comunicato della parrocchia – sarà “un momento a lungo sognato, poi trasformato in progetto scalando una vera e propria salita, avvicinandosi – passo dopo passo – alla meta. La realizzazione del nuovo oratorio, infatti, comporta un impegno finanziario di circa 4 milioni di euro e un iter autorizzativo complesso. Per dare forma al sogno della parrocchia, in risposta a precise esigenze della comunità parrocchiale e dei giovani in particolare, negli ultimi tre anni è stato tessuto un lavoro eccezionale: sostenuto da Bcc Cantù, Fondazione Cariplo con Regione Lombardia, le donazioni dei parrocchiani di Olgiate Comasco e, dopo attento cammino, accompagnamento e sostegno economico da parte della Conferenza episcopale italiana, la copertura finanziaria supera l’80 per cento dei costi dell’opera e si avvicina il momento di vederne i frutti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /