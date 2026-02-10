Vicariato apostolico Arabia meridionale: donata una pietra della Porziuncola. Mons. Martinelli, “memoria viva”

(Foto AVOSA)

I Frati Minori della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna hanno donato una pietra della Porziuncola al Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale. Lo rende noto il Vicariato, spiegando che mons. Paolo Martinelli, vicario apostolico dell’Arabia meridionale, “ha ricevuto personalmente la reliquia ad Assisi mentre partecipava a una conferenza sulla presenza di san Francesco e del suo carisma nel mondo arabo”. La pietra proviene dal presbiterio della Porziuncola ed è stata conservata dopo i lavori di restauro seguiti al terremoto del 1997 ad Assisi, quando il livello del pavimento della cappella fu abbassato e diverse pietre furono attentamente conservate come reliquie. Per rendere il dono adatto alla venerazione dei fedeli, è stato realizzato un reliquiario da fra Cornelio Pallares, frate minore.

“Ricevere una pietra della Porziuncola significa accogliere nella nostra Chiesa locale una memoria viva dell’incontro di san Francesco con Dio”, ha affermato mons. Martinelli. “In una terra dove i cristiani provengono da molte nazioni e culture, questa reliquia ci ricorda che il Vangelo di pace, umiltà e fraternità è sempre concreto e universale”, ha aggiunto. Durante l’anno centenario, la reliquia viaggerà attraverso il Vicariato dell’Arabia meridionale, accompagnando le visite pastorali del vescovo. La prima tappa sarà la parrocchia dello Spirito Santo a Ghala, Muscat (Oman), dal 12 al 15 febbraio.