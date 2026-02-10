Leone XIV: il tema della prossima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

“Io invece non ti dimenticherò mai” (Is 49,15). È il tema scelto da Papa Leone XIV per la VI Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, con il quale “si intende sottolineare come l’amore di Dio per ogni persona non venga mai meno, neanche nella fragilità della vecchiaia”. Tratto dal libro del profeta Isaia – si legge nella presentazione del tema – “il versetto scelto vuole essere un messaggio di consolazione e di speranza per tutti i nonni e gli anziani, specialmente per coloro che vivono nella solitudine o si sentono dimenticati. Allo stesso tempo, è un richiamo per le famiglie e le comunità ecclesiali a non dimenticarli, riconoscendo in loro una presenza preziosa e una benedizione”. La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021, si celebra ogni IV domenica di luglio e si presenta come un’occasione per far giungere agli anziani la vicinanza della Chiesa e per valorizzare il loro contributo nelle famiglie e nelle comunità. Quest’anno la data coincide con la festa dei santi Gioacchino ed Anna, domenica 26 luglio, e il Papa invita a celebrare la Giornata con una liturgia eucaristica nella chiesa cattedrale di ogni singola diocesi. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita esorta le Chiese particolari, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo a trovare le modalità per valorizzare la Giornata nel proprio contesto locale e per questo metterà in seguito a disposizione alcuni appositi strumenti pastorali.

