Forum Spinelli: aperte le candidature per partecipare alla sesta edizione del “Dialogo tra giovani leader italiani e tedeschi”

Sono aperte le candidature per partecipare alla sesta edizione del “Dialogo tra giovani leader italiani e tedeschi”, il Forum Spinelli, iniziativa congiunta del ministero federale degli esteri tedesco e del ministero degli affari esteri italiano, in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi di politica internazionale (Ispi) e l’Institut für Europäische Politik (Iep). I candidati italiani e tedeschi devono avere tra i 25 e i 35 anni, essere attivi nei settori della politica, dell’economia, del mondo accademico, della società civile, dei media e della cultura. Il Forum, che prevede la partecipazione a tre workshop e alla conferenza finale a Milano dal 4 al 6 maggio, darà “l’opportunità unica di discutere di questioni rilevanti relative al futuro dell’Ue e alle relazioni tra i due Paesi in un ambiente stimolante”, spiegano gli organizzatori, “nonché di entrare a far parte di una rete di giovani leader tedeschi e italiani”. Alcuni partecipanti selezionati dello Spinelli Forum potranno anche partecipare alle sessioni plenarie del Next Milan Forum (Università Bocconi, 4-5 maggio). Il bando si chiuderà il 1° marzo 2026. Per avere informazioni e dettagli sulla candidatura si può verificare sul sito https://www.ispionline.it.

