Diocesi: Catania, giovedì 12 febbraio presentazione del libro “Sulle orme di Lucia. Per essere testimoni credibili” con mons. Renna e il Patriarca Moraglia

Nel ricordo della peregrinatio del corpo di Santa Lucia, vergine e martire siracusana, tornato nel dicembre 2024 per la terza volta in Sicilia, e nel ricordo del pellegrinaggio di Lucia da Siracusa a Catania per pregare sulla tomba di Sant’Agata, giovedì 12 febbraio, alle ore 11, nella chiesa Sant’Agata La Vetere, davanti al sepolcro della martire catanese, verrà presentato il libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero dal titolo “Sulle orme di Lucia. Per essere testimoni credibili”. La pubblicazione, edita dalla San Paolo, con la prefazione del card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, contiene anche la lettera inviata da papa Francesco all’arcivescovo di Siracusa in occasione dell’arrivo delle sacre spoglie. La presentazione è promossa dall’Ufficio Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Catania, in collaborazione con il Comitato della Festa di Sant’Agata e il sostegno del Circolo di Santa Lucia di Belpasso, della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, di I Press, e della sezione provinciale dell’Ucsi di Catania ed è inserita a conclusione dell’ottavario dei festeggiamenti agatini. Oltre ai due autori, interverranno l’arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna, e il patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale Triveneta.

La presentazione sarà aperta dai saluti del direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Catania Giuseppe Di Fazio, del presidente del Comitato Festa di Sant’Agata Carmelo Grasso, del presidente del Circolo di Santa Lucia di Belpasso Alfio Consoli e del presidente provinciale dell’Ucsi Catania Lucio Di Mauro. Modererà l’incontro la direttrice del Museo diocesano di Catania Grazia Spampinato.

Il volume, di 199 pagine vuole far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio di Lucia: raccoglie le parole dei vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto la peregrinatio della santa come un segno di grazia e di speranza. Dalle voci dei vescovi Francesco Lomanto, Francesco Moraglia, Luigi Renna, Antonino Raspanti emerge la forza di Lucia, giovane donna coerente e libera, e la sua capacità di illuminare ancora oggi il cammino dei credenti. Un invito a seguire le sue orme, per essere nel mondo testimoni credibili del Vangelo, costruttori di pace e portatori di luce. Il libro contiene 38 contributi di rappresentanti delle istituzioni, sacerdoti, laici, tra i quali il parroco della Cattedrale mons. Barbaro Scionti, il presidente del comitato Festa di Sant’Agata Carmelo Grasso e, infine, quello del giornalista e presentatore Tv Salvo La Rosa.