Diocesi: Savona-Noli, “Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia”, conferenza il 13 febbraio con il pedagogista Lizzola e operatori sociali del Comune

Continuano gli incontri dell’itinerario di formazione sul tema generale “Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”, promosso dall’ambito pastorale Formazione e Annuncio della diocesi di Savona-Noli. Il terzo incontro sarà venerdì 13 febbraio sempre alle ore 20.30 nel Seminario Vescovile con il pedagogista Ivo Lizzola sul tema “Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia” e gli operatori dei Servizi Sociali del Comune.

Già docente di Pedagogia sociale e Pedagogia della marginalità e del conflitto presso l’Università degli Studi di Bergamo, il professor Lizzola ha sviluppato attività formative e sociali nel campo delle politiche giovanili e nelle aree della marginalità, della cura, dell’esecuzione penale e della giustizia riparativa. La conferenza sarà preceduta alle 19 da un buffet, per il quale è necessario comunicare la presenza all’indirizzo e-mail ambitoformazione@diocesisavona.it. L’ingresso sarà libero. L’appuntamento successivo è fissato per il 15 maggio in sede da definire con i sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che parleranno di come “Generare pace: nel coraggio della relazione”.