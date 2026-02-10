Giornata del malato: Udine, domani preghiera nelle parrocchie. Due Messe con l’arcivescovo Lamba

Anche la Chiesa diocesana udinese si prepara a celebrare domani mercoledì 11 febbraio, nella Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, la 34ª Giornata mondiale del Malato. L’arcivescovo mons. Riccardo Lamba alle 12 celebrerà una messa nella chiesa dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine con il personale sanitario ed amministrativo, cui seguirà una breve processione verso il padiglione “S. Luigi Scrosoppi” per la benedizione dell’icona dedicata al Santo, nel 25° della sua canonizzazione. Alle 16 mons. Lamba celebrerà la S. Messa in Cattedrale, preceduta dalla preghiera del Santo Rosario (ore 15) e animata dall’Unitalsi e da altre associazioni. La celebrazione si concluderà con la tradizionale processione aux flambeaux (verranno consegnate all’ingresso in Cattedrale delle candele; il ricavato delle offerte sarà devoluto all’Unitalsi di Udine per le attività a sostegno dei pellegrinaggi).

L’Arcidiocesi di Udine – informa una nota – mette a disposizione diversi sacerdoti e diaconi come assistenti spirituali in tutte le strutture del territorio, ospedali e case di cura. L’arcidiocesi fa sapere che nella quasi totalità delle case di riposo presta servizio qualche diacono o il locale parroco, per vicinanza e accompagnamento agli ospiti. “Il primo impegno di un cappellano ospedaliero è la disponibilità”, spiega padre Mario Puppo, religioso vincenziano, in Friuli dallo scorso settembre e impegnato come cappellano nell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine. “Non ci sono orari e non ci devono essere limiti alle richieste. Spetta proprio al cappellano interpretare cosa può esserci dietro alla semplice richiesta di una preghiera o di una benedizione, in termini di angoscia, di paura o di bisogno d’affidamento al Signore”.

La nota ricorda infine che l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) informa che è già possibile prenotarsi per il pellegrinaggio diocesano estivo a Lourdes guidato dall’arcivescovo Lamba e condiviso con le diocesi di Gorizia e Trieste. Il viaggio in pullman è programmato dal 15 al 21 luglio, in aereo dal 16 al 20 luglio, con partenza da Ronchi dei Legionari. La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni, tel. 0432/503918, oppure via mail all’indirizzo udine@unitalsi.it.