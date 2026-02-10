Ior: lanciati due nuovi benchmark azionari conformi ai principi dell’etica cattolica

(Foto IOR)

L’Istituto per le opere di religione (Ior) ha annunciato oggi il lancio di due nuovi indici azionari: il Morningstar Ior Eurozone Catholic Principles e il Morningstar Ior US Catholic Principles. Lo rende noto l’Istituto, spiegando che “entrambi i benchmark, sviluppati in collaborazione con Morningstar, fornitore leader di approfondimenti indipendenti sugli investimenti e soluzioni di indici, sono costruiti secondo le best practice di mercato e in conformità con i criteri etici cattolici, e sono stati concepiti per offrire un riferimento per gli investimenti cattolici nel mondo”. “Questa iniziativa rafforza ulteriormente l’allineamento tra i parametri di riferimento utilizzati dall’Istituto e la propria Politica di investimento, sviluppata in conformità con la Dottrina sociale della Chiesa”, precisa la nota. Gli indici “sono composti da cinquanta emittenti ciascuno e si focalizzano su società a grande e media capitalizzazione”. “Sono pienamente conformi alla Politica di investimento dello Ior e sono progettati per recepire i futuri sviluppi del suo approccio agli investimenti etici cattolici”, aggiunge l’Istituto. “Con il lancio di questi due nuovi indici azionari, lo Ior compie un ulteriore passo avanti nel processo che da anni lo vede adottare le migliori pratiche finanziarie internazionali, nel pieno rispetto dei principi della Dottrina sociale della Chiesa”, ha commentato Giovanni Boscia, vicedirettore delegato, Cfo e responsabile Asset Management dell’Istituto.