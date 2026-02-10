Mci Svizzera: da ieri le Giornate di Spiritualità su “La Luce e la Bussola” a Seveso

“La Luce e la Bussola”. Questo il tema delle Giornate di Spiritualità delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera che si sono aperte ieri al Centro Ambrosiano di Seveso. Un appuntamento annuale dedicato ai missionari e ai collaboratori pastorali impegnati nelle comunità italiane in terra elvetica. Il tema richiama l’essenzialità dell’annuncio e la necessità di uno stile missionario capace di orientare e illuminare il cammino delle comunità, spiega il coordinatore nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera, don Egidio Todeschini. Il programma, articolato su quattro giorni, prevede meditazioni guidate da don Massimo Epis e don Mattia Magoni, sacerdoti della diocesi di Bergamo, momenti liturgici, adorazione eucaristica, celebrazioni penitenziali e spazi di fraternità. L’iniziativa si concluderà il 12 febbraio. Secondo i dati riportati dal Rapporto Italiani nel Mondo in Svizzera vivono circa 700mila persone con cittadinanza italiana. Nel Paese sono attive 42 Missioni cattoliche di lingua italiana, affidate a 53 sacerdoti che garantiscono un servizio pastorale continuativo alle comunità dei connazionali.

