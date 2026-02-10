Giornata del malato: Trento, domani la visita dell’arcivescovo agli ospedali Santa Maria del Carmine e Santa Chiara

Si celebra domani, mercoledì 11 febbraio, la 34ª Giornata mondiale del malato, che quest’anno ha come tema “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. Una ricorrenza vissuta anche in Trentino nei luoghi di cura, nelle Rsa e nelle parrocchie, con momenti di preghiera, visite ai malati e celebrazioni eucaristiche, a testimonianza della vicinanza della Chiesa a chi soffre.

Il programma della diocesi di Trento vede coinvolto in prima persona l’arcivescovo Lauro Tisi. Domani, alle ore 14, sarà all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per la visita ai pazienti e agli operatori sanitari, seguita alle 15.30 dalla celebrazione della santa messa. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30 l’arcivescovo si sposterà all’ospedale Santa Chiara di Trento per un ulteriore momento di incontro con i degenti e il personale, mentre alle 19 presiederà la messa.

Sempre domani pomeriggio, il vicario generale, don Claudio Ferrari, sarà invece a Cles per visitare l’ospedale e una struttura residenziali per anziani.

Un ulteriore appuntamento è in programma giovedì 26 febbraio all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana: alle 14.30 l’arcivescovo – nell’ambito della visita pastorale – incontrerà il personale e visiterà gli ospiti, mentre alle 17.30 celebrerà la messa nella cappella dell’ospedale.

