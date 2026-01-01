Leone XIV: Angelus, “apprezzamento per le innumerevoli iniziative” per la Giornata della pace, cita San Francesco

“Esprimo il mio apprezzamento per le innumerevoli iniziative promosse in questa occasione in tutto il mondo”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro, il primo del 2026, ha reso omaggio alle varie iniziative organizzate per la Giornata mondiale della pace. “In particolare – ha proseguito – ricordo la Marcia nazionale che si è svolta ieri sera a Catania. Saluto i partecipanti a quella organizzata oggi dalla Comunità di S. Egidio”. Dopo aver salutato “tutti i romani e i pellegrini presenti”, Leone XIV ha affermato: “All’inizio di quest’anno, in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco, vorrei far giungere ad ogni persona la sua benedizione tratta dalle Sacre Scritture: ‘Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace’. La Santa Madre di Dio ci guidi nel cammino nuovo anno. Tanti auguri a tutti!”.

