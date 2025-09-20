Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: nella sessione autunnale nominati gli Incaricati regionali per i vari settori pastorali

Nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre si è tenuta presso il Seminario di Aosta la sessione autunnale della Conferenza episcopale piemontese. La pima parte dei lavori – viene spiegato in una nota diffusa oggi – è stata dedicata a esaminare una bozza di revisione del capitolo sul matrimonio, a partire dal testo della Cep “La celebrazione dei sacramenti. Orientamenti e norme” (1997), tenuto conto dei documenti più recenti. Tra i numerosi adempimenti affrontati, si è proceduto alla nomina, per il prossimo quinquennio, degli Incaricati regionali per i vari settori pastorali. Per i Beni culturali ed edilizia di culto: don G. Luca Popolla (Susa); Caritas: Carlo Greco (Vercelli); Catechesi: don Andrea Passera (Vercelli) e Nives Gribaudo (Cuneo-Fossano); Comunicazioni sociali: Chiara Genisio (Torino); Diaconato permanente: don Claudio Amedeo Baima Rughet (Torino); Ecumenismo e dialogo interreligioso: fratel Guido Dotti (Bose); Famiglia e vita: Margherita e Marco Invernizzi (Novara); Giovani: don Gian Paolo Pastorini (Acqui); Liturgia: don Francesco Mollo (Alba); Migrantes: Sergio Durando (Torino); Missioni: don Valerio Bersano (Alessandria); Osservatorio giuridico: Ilaria Zuanazzi (Torino); Pastorale sociale, lavoro: Gaetano Quadrelli (Torino); Salute: don Paolo Fini (Torino); Scuola Piemonte: Claudio Daniele (Mondovì); Scuola Valle d’Aosta: Omero Brunetti (Aosta); Vocazioni: don Gianluca De Marco (Novara); Coordinatore servizio regionale tutela minori: Lucia Teresa Musso (Asti). Rimangono in sospeso gli incarichi per i settori Cultura e università e Sovvenire.

