Anziani: Comunità Sant’Egidio, lunedì ad Acicastello conferenza “L’Età grande” sulla nuova legge della Regione Sicilia

Lunedì 22 settembre presso l’Hotel Baia Verde (via Angelo Musco 8, Acicastello, Catania), avrà luogo una conferenza dal titolo “L’Età grande: la nuova legge per gli anziani”. L’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assemblea regionale Siciliana, sarà un’occasione per parlare degli anziani e dei loro diritti, promuovendo nuove idee e una proposta di legge regionale rivolta proprio alla popolazione over 65. Interverranno mons. Vincenzo Paglia, presidente della Commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana del ministero della Salute; Leonardo Palombi, segretario della stessa Commissione; Nicola D’Agostino, deputato regionale; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, e il presidente della Regione, Renato Schifani. Sarà Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio ad introdurre e moderare i lavori.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /