Diocesi: Cariati, da oggi una mostra su San Michele Arcangelo

In occasione della festa di San Michele Arcangelo – che si celebra il 29 settembre – nella concattedrale di Cariati (Cosenza) da oggi una mostra iconografica sul tema “San Michele l’Arcangelo difensore dell’unicità di Dio”. L’iniziativa è della concattedrale di Cariati dedicata a San Michele Arcangelo. La mostra sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18.30 con una conversazione con immagini a cura di Demetrio Guzzardi. Ad introdurre il parroco della cattedrale don Gaetano Federico. La mostra, in 40 pannelli, rappresenta la storia del culto e delle immagini dell’Arcangelo Michele nelle chiese di Calabria e del mondo ed è visitabile fino al prossimo 30 settembre.

