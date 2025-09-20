Diocesi: Torino e Susa, al via il nuovo anno della scuola di Piccole officine politiche

È in programma per martedì 23 settembre, alle 11 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – sez. parallela di Torino, la presentazione del nuovo anno delle Piccole officine politiche, attività di educazione civica e formazione politica rivolte alle giovani generazioni promossa dalle diocesi di Torino e Susa. L’esperienza “Al cuore della democrazia. Young Academy di cittadinanza e di partecipazione politica” è attiva da diversi anni per iniziativa della Pastorale sociale e del lavoro interdiocesana. Oltre a proposte formative per i gruppi giovanili di parrocchie, associazioni e movimenti, tra le iniziative promosse anche itinerari che possono essere impiegati nei programmi di educazione civica e di Pcto delle scuole.

La prima parte della mattinata sarà dedicata agli interventi istituzionali di Alessandro Svaluto Ferro, direttore dell’Area Carità e azione sociale dell’arcidiocesi di Torino, Giampiero Leo, coordinatore della Commissione Arte, Cultura, Welfare, Territorio, Giovani della Fondazione Crt, e Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia. La seconda parte, invece, sarà dedicata alla narrazione dell’esperienza attraverso la voce dei protagonisti (docenti e giovani), dell’Università di Torino che racconterà le prime risultanze della ricerca applicata, e dello staff delle Piccole officine politiche che presenterà nel dettaglio le attività.

