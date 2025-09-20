Integrazione: Asl Mcl, giovedì presentazione dello sportello “Welcome Hub Roma” per gli studenti universitari stranieri

Verrà presentato giovedì 25 settembre, presso la sede dell’Associazione lavoratori stranieri del Movimento cristiano lavoratori (Als Mcl) a Roma, il progetto “Welcome Hub Roma” sostenuto da Disco Lazio (Ente regionale per il Diritto allo studio e alla conoscenza) e realizzato dal Consorzio Umana solidarietà. Come viene spiegato in un comunicato, si tratta di un’iniziativa di supporto agli studenti universitari stranieri, attraverso l’attivazione di uno sportello informativo e relazionale multifunzionale. L’obiettivo – precisano i promotori – è non solo a offrire orientamento accademico e burocratico, ma anche a promuovere attività culturali, didattiche e ricreative volte a facilitare l’integrazione sociale, l’apprendimento linguistico e lo scambio interculturale, rafforzando così il senso di appartenenza degli studenti internazionali alla comunità cittadina. Alla presentazione, con inizio alle 12.30, interverranno Enrico Sanchi, del Consorzio Umana solidarietà, Giancarlo Moretti, presidente di Mcl Roma, e Francesco Spizzirri, operatore del progetto.

