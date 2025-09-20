Diocesi: Molfetta, domani a Giovinazzo la Festa delle aggregazioni laicali sul tema “Partecipazione: cuore della democrazia”

Sarà dedicata al tema “Partecipazione: cuore della democrazia” la seconda edizione della Festa delle aggregazioni laicali che si svolgerà domani per iniziativa della Consulta diocesana per le aggregazioni laicali (Cdal) di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L’evento, ospitato dalle 17 presso la villa comunale di Giovinazzo, riprende e rilancia i contenuti della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia, svoltasi l’anno scorso a Trieste.

Dopo un momento di preghiera comunitaria si proseguirà tra stand e attività laboratoriali pensate dalle associazioni coinvolte. Alle 17.45 nella 1ª Piazza della democrazia interverranno l’attore Pietro Capurso su “La costituzione italiana” e Lino Renna, vicepresidente dell’associazione Guglielmo Minervini aps, sulla questione “Democrazia digitale e informazione”. Alle 18.45 nella 2ª Piazza della democrazia, è previsto l’intervento di Alessio Perniola, fisico e divulgatore scientifico. Infine, nella 3ª Piazza della democrazia, alle 19.45, don Angelo Cassano, referente di Libera Puglia, parlerà di “Partecipazione e inclusione”.

Previsti anche i “Villaggi delle buone pratiche”, attraverso i quali si vuole valorizzare realtà locali virtuose, ecclesiali e civili, impegnate sul territorio nella promozione della cittadinanza attiva e, più in generale, nella valorizzazione della democrazia, della partecipazione e dell’impegno politico.

