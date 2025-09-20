Telepace: da lunedì in onda “Fatti e prospettive”, nuova trasmissione pomeridiana dedicata all’attualità

(Foto Telepace)

A partire da lunedì 22 settembre Telepace manderà in onda “Fatti e prospettive”, una nuova trasmissione in fascia pomeridiana dedicata all’attualità, al sociale e ai cambiamenti in atto nel mondo odierno. Dalle 16.30 si spazierà sulle attività del Papa e gli avvenimenti attuali con ospiti, interviste, contributi filmati per aiutare i telespettatori ad analizzare le realtà più importanti. “Con la trasmissione ‘Fatti e prospettive’ Telepace vuole portare nelle famiglie italiane una voce critica e una lettura diversa sui fatti di oggi – spiega don Bruno Fasani, giornalista e direttore di Telepace –, secondo la prospettiva della Dottrina sociale della Chiesa. In questo, cercheremo di mettere in luce in particolare azioni e prospettive ‘positive’, in un’ottica tanto cara a Papa Francesco e a Papa Leone, che è quella di costruire ponti e lavorare per la pace, nel tentativo di ‘disarmare le parole’, per costruire una società più equa e più giusta”.

In apertura i collegamenti live dalla sede romana di via del Mascherino, con il giornalista Giovanni Orsenigo che presenterà gli ultimi avvenimenti legati al Vaticano, poi la conduzione in studio dei giornalisti Francesca Martini, Giacomo Biancardi e Lucio Fasoli, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. “Fatti e prospettive” verrà anche trasmessa in replica la sera stessa, dalle 21.30.

Telepace è visibile sul canale 76 del digitale terrestre per il Veneto, canale 75 per Roma e Rieti, su app e in streaming su www.telepace.it.