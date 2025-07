Sindone: Bardonecchia, da oggi una mostra multimediale al Palazzo delle feste. Rinviato al 12 luglio il seminario di studi

Sarà visitabile da oggi al 31 luglio, presso il Palazzo delle feste di Bardonecchia, la mostra multimediale “La Sindone e il Museo in movimento”, dopo gli allestimenti a Roma e Morbegno. Previsto l’ingresso libero per tutte le giornate dell’esposizione; al lunedì e al venerdì, dalle 9.30 alle 12, e al mercoledì, dalle 15 alle 16.30, è offerta la possibilità di partecipare a visite guidate.

È stato invece posticipato a sabato 12 luglio, dalle 15, il seminario di studi per approfondire la conoscenza della Sindone, del Museo e dei tesori custoditi. Dalle 15, sempre presso il Palazzo delle feste, dopo i saluti istituzionali di Mauro Rubat Ors, presidente dell’associazione Cultores Sindonis, Andrea Tronzano, assessore della Regione Piemonte, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, e don Franco Tonda, parroco di Bardonecchia, ad introdurre e coordinare i lavori sarà Valentina Caputo, in qualità di segretario dei Cultores Sindonis. Ad illustrare tesori e vita del Museo della Sindone(polo di via San Domenico 28 a Torino) saranno Nello Balossino, direttore del museo, Gian Maria Zaccone, direttore del Centro internazionale studi sulla Sindone, Mauro Rubat Ors e i curatori Enzo Ferraro e Stefano Gatteschi. Seguirà un approfondimento sulle “Immagini virtuali e tattili” moderato dalla giornalista Chiara Caratto con gli interventi di Nello Balossino e il contributo dei suoi collaboratori Sergio Rabellino e Marcello Chiaberge.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /