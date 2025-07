Informazione: Ucsi Marche, oggi a Loreto corso di formazione per il premio “Parole in costruzione”

È in programma per la mattinata di oggi, a Loreto, il corso di formazione “Giornalismo e comunità: etica, prossimità e responsabilità” promosso dall’Unione cattolica della stampa italiana e dall’Ordine dei giornalisti delle Marche nell’ambito del Premio Ucsi Marche “Parole in costruzione”. Dalle 10, presso la sala Pasquale Macchi del Palazzo Apostolico, in piazza della Madonna, interverranno per i saluti istituzionali mons. Fabio dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario lauretano, Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi, e Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. Seguiranno sei relazioni: Assunta Corbo, presidente di Constructive Network, su “Le 7 S del giornalismo costruttivo: significato, società, sensibilità, saggezza, servizio, soluzioni, scalabilità”; don Tonino Lasconi, assistente ecclesiastico di Ucsi Marche, su “Comunicare la fede: il Vangelo tra media e comunità”; Livio La Mattina, responsabile Marketing dell’Università Lumsa, su “Etica, comunicazione e Economia di Francesco: verso un marketing umano e sostenibile”; Damiano Fedeli, giornalista del Tgr Marche, su “Giornalismo di prossimità: l’esperienza di un giornale di comunità durante il Covid”; e Veronique Angeletti, giornalista del Corriere Adriatico, su “Raccontare i territori: il giornalismo locale al servizio dei cittadini”. Le conclusioni saranno affidate ad Egizia Marzocco, presidente di Ucsi Marche. Nel corso della mattinata sono previste le assegnazioni del Premio Ucsi Marche “Parole in costruzione” e della menzione speciale “Maria Grazia Capulli”.

