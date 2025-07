Diocesi: Cagliari, le celebrazioni di domani per la festa di Nostra Signora di Bonaria

Domenica 6 luglio alle 10, nella basilica di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari, in occasione della 159ª sagra estiva in onore della patrona massima della Sardegna, sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, con la partecipazione delle autorità civili e militari e benedizione della corona di alloro che verrà lanciata in memoria dei caduti in cielo, in terra e in mare. Alle 11.30 celebrazione eucaristica presieduta da p. Efisio Schirru, provinciale dei Mercedari seguita dalla supplica alla Madonna di Bonaria.

Alle 18 la messa e a seguire la processione verso il porto di Cagliari e imbarco sui rimorchiatori, preghiera e lancio in mare della corona di alloro in memoria dei caduti. Al termine della processione l’arcivescovo impartirà a tutti i presenti la solenne benedizione. Ieri la parrocchia di N.S di Bonaria ha festeggiato i frati mercedari Salvatore Mura, Giovannino Tolu e Aurelio Monasso in occasione del 60° di sacerdozio.

