Pace: Fondazione La Pira, lunedì alla Camera dei deputati convegno sull’attualità della figura del “sindaco santo” di Firenze

“Giorgio La Pira: attualità di un pensiero per la pace”: è il titolo del convegno promosso dall’omonima Fondazione che si svolgerà a Roma, lunedì 7 luglio, presso la Camera dei deputati (16-19.30), nel settimo anniversario del riconoscimento come venerabile. L’iniziativa, spiega la Fondazione in una nota, “intende offrire un tributo profondo e plurale alla figura del ‘sindaco santo’ di Firenze, testimone del Vangelo, intellettuale acuto, uomo di azione e profeta della pace, e vuole porsi come spazio di riflessione accademica e politica sull’eredità culturale, spirituale e geopolitica di La Pira, alla luce delle sfide del nostro tempo, segnato da nuovi venti di guerra e dalla crisi degli strumenti multilaterali”. “Durante la Guerra Fredda – si legge nella nota – Giorgio La Pira seppe immaginare e praticare una politica di pace che attraversava i muri ideologici e i blocchi geopolitici: dai suoi viaggi a Mosca e ad Hanoi, all’impegno per il disarmo e il dialogo interreligioso e interculturale, fino alla profetica attenzione per i popoli del cosiddetto Terzo mondo, in Africa, Asia e America Latina. La sua visione cristiana e universalista lo portò a prefigurare un ordine internazionale fondato sulla giustizia, sullo sviluppo dei popoli e sulla centralità della persona umana. Il programma prevede interventi di storici, filosofi, teologi, studiosi delle relazioni internazionali e protagonisti della vita pubblica, tra i quali Fabio Porta (Commissione Affari esteri – Camera dei deputati), Patrizia Giunti (Fondazione Giorgio La Pira), Giulio Alfano (Pontificia Università Lateranense), Maurizio Gentilini (Isem, Consiglio nazionale delle ricerche) e Maurizio Vezzosi (analista di geopolitica), Sergio Moscone (sindaco di Serralunga d’Alba), Tiberio Graziani (Vision & Global Trends) e AntonGiulio de’ Robertis (Università degli studi di Bari).