Collegio Capranica: don Filippo Nicolò nuovo rettore. Mons. Carbonaro (vescovi Basilicata), “attenzione e saggezza per i percorsi educativi dei seminaristi”

“Le Chiese di Basilicata sono grate al Signore e a Papa Leone XIV per aver scelto don Filippo Nicolò quale rettore dell’Almo Collegio Capranica”. Lo dice l’arcivescovo Davide Carbonaro, presidente dei vescovi lucali, in una nota, in cui osserva che “l’incarico giunge in questo momento in cui è richiesta attenzione e saggezza per i percorsi educativi dei candidati al sacerdozio”. “Sono certo che per la sua formazione umana e spirituale don Filippo potrà offrire questo servizio alla Chiesa, accompagnando gli alunni dell’Almo Collegio a realizzare l’’incontro personale con Cristo che chiama e manda i suoi figli quali testimoni del Vangelo di Speranza. In questo tempo complesso occorre maturità e lungimiranza perché la missione evangelizzatrice della Chiesa abbia uno spirito e una prospettiva veramente universali”. A don Nicolò, presbitero dell’arcidiocesi di Acerenza, l’augurio di “un servizio proficuo e luminoso, che anteponga sempre l’onore di Cristo e la bellezza della sua Chiesa”.

