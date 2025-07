Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Nord e sulla Toscana. Allerta arancione in Lombardia, gialla in otto Regioni”

“Il promontorio di matrice nord-africana, già presente sul Mediterraneo tende gradualmente ad arretrare di latitudine, facendo spazio a correnti atlantiche via via più forti. Domani una prima saccatura attraverserà il territorio e l’attività temporalesca è destinata ad intensificarsi, con fenomeni anche intensi tra domani e lunedì, specie sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 6 luglio, allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e allerta gialla in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e su buona parte di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /