Giubileo 2025: Trani, domani a San Ferdinando di Puglia incontro delle Confraternite ispirato dalla testimonianza di Pier Giorgio Frassati

Sarà ispirato dalla testimonianza luminosa del beato Pier Giorgio Frassati, prossimo alla canonizzazione, l’incontro delle Confraternite dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie in programma nella serata di domani presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a San Ferdinando di Puglia. L’evento, inserito nel contesto dell’anno giubilare, prenderà il via alle 18 con il raduno e le iscrizioni dei partecipanti; seguirà, alle 18.30, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo. Durante la liturgia avrà luogo la consegna ufficiale degli attestati di iscrizione alle Confraternite presenti, segno concreto di appartenenza e rinnovato impegno ecclesiale. A conclusione della celebrazione, informano dall’arcidiocesi, i partecipanti prenderanno parte al pellegrinaggio giubilare verso la chiesa giubilare della parrocchia Beata Vergine del SS. Rosario, proseguendo idealmente e fisicamente il cammino di fede e conversione indicato dal Giubileo diocesano. “L’iniziativa, che rientra tra i momenti più sentiti della pastorale confraternale, è occasione preziosa per riscoprire il valore della tradizione confraternale nella vita della Chiesa locale, in un tempo di grazia e rinnovamento spirituale”, concludono dall’arcidiocesi.

