Giubileo 2025: Facoltà Teologica Sardegna, venerdì due interventi sul tema della giustizia

Nel penultimo appuntamento del ciclo annuale organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dedicato al Giubileo sono previsti due interventi sul tema della giustizia. Il primo è di padre Guido Bertagna, gesuita, dal titolo “Per una giustizia riparativa: accoglienza, dialogo, riconciliazione”; il secondo è dell’avvocato e giurista Patrizio Rovelli che ripercorrerà “Il caso di Aldo Scardella”, uno degli errori giudiziari più clamorosi avvenuti in Sardegna negli ultimi decenni. Seguiranno alcune testimonianze.

L’incontro si terrà venerdì 9 maggio, alle 17, nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, in via Sanjust 13, e sarà moderato da Silvia Piras, avvocato. L’evento è organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall’associazione Suor Giuseppina Nicoli.

