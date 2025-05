Diocesi: San Benedetto del Tronto, in serata mons. Palmieri all’inaugurazione della mostra “Servus Inutilis – Alcide De Gasperi e la politica come servizio”

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Servus inutilis – Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, allestita da oggi al 17 maggio presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, questa sera mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e di Ascoli Piceno, interverrà ad un incontro che sarà ospitato dalle 21.15 presso l’Auditorium Tebaldini e che vedrà anche la partecipazione di Martina Bacigalupi, direttrice della Fondazione De Gasperi.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto e del Consiglio regionale delle Marche, è promossa per il 70° anniversario della morte di De Gasperi.

