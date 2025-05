Croce rossa italiana: l’8 e il 9 maggio il presidente Valastro in Veneto. Medaglia d’oro a sorella Mussolin, croce d’anzianità a Maria Pia Garavaglia

L’8 e 9 maggio il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro, sarà in Veneto per incontrare volontarie e volontari della regione impegnati quotidianamente a supporto della comunità. In questi due giorni Valastro visiterà i Comitati dell’associazione presenti sul territorio, insieme alla presidente del Comitato regionale Veneto della Cri, Elisa Tinello.

Domani 8 maggio, Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, alle 8,45 Valastro si recherà al cimitero di Mogliano Veneto per rendere omaggio ad Edda Cattich, esule giuliano-dalmata che fu capace di trasformare il dolore e la sofferenza subiti nei tempi in cui il confine orientale, a ridosso della Seconda guerra mondiale, fu sconvolto da odio e persecuzioni. Seguiranno nella giornata incontri con volontarie, volontari e istituzioni. Nel pomeriggio presso la sede del Comitato regionale Veneto della Cri a Jesolo (Ve) la cerimonia di consegna della medaglia d’oro a sorella Lucia Mussolin, alla presenza dei presidenti Cri del Veneto e dei delegati tecnici regionali.

Il 9 maggio, presso la sede del Comitato Cri Est veronese la cerimonia di consegna della bandiera e della Croce di anzianità per il 35 anni da volontaria a Maria Pia Garavaglia, già ministro della Salute e presidente Cri. Nel pomeriggio Valastro si sposterà alla sede di Vittorio Veneto del Comitato Cri di Treviso. In piazza del Popolo verrà deposta una corona al Monumento ai caduti di tutte le guerre. L’ultimo appuntamento, in serata, presso la sede Cri di Belluno per l’incontro con i volontari e le autorità locali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /