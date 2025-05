Sinodo: Azione cattolica ambrosiana, domani sera incontro a Varese su “Una svolta epocale” con Pirovano e Tossani

“In un tempo in cui la parola sinodo è tornata al centro della vita ecclesiale, l’Azione cattolica ambrosiana propone una serata di confronto e approfondimento per capire cosa è accaduto in questi anni nel cammino sinodale della Chiesa”. L’incontro, spiega una nota, dal titolo “Una svolta epocale”, offrirà “uno sguardo da dentro sui lavori del Sinodo nazionale italiano e del Sinodo universale sulla sinodalità, voluti da Papa Francesco per rinnovare la Chiesa nella direzione dell’ascolto, della corresponsabilità e della partecipazione”. Intervengono due laici ambrosiani che hanno vissuto in prima persone questi percorsi: Ottavio Pirovano, responsabile Formazione dell’Azione cattolica di Milano, ed Erica Tossani, vicepresidente di Caritas Lombardia. “Una serata aperta a tutti – credenti, operatori pastorali, educatori, giovani – per riflettere insieme sui frutti, sulle fatiche e sulle prospettive di questa fase storica così importante per la vita della Chiesa”. L’evento si terrà presso la Cripta di Masnago (Varese), ma sarà accessibile anche in diretta streaming a questo link:

