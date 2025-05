Riconoscimenti: Padova, sabato la consegna del Premio della Bontà “Sant’Antonio di Padova”

Al rientro da piazza San Pietro, dove l’Arciconfraternita di Sant’Antonio, in pellegrinaggio giubilare con tutte le Confraternite del mondo, ha avuto “l’onore” di essere invitata a svolgere un servizio liturgico all’Offertorio della messa di inizio ministero di Papa Leone XIV domenica 18 maggio, la priora Rosa Milone e il coordinatore generale del Concorso e Premio della Bontà “Sant’Antonio di Padova”, Leonardo Di Ascenzo (priore emerito), sono al lavoro per l’organizzazione della serata conclusiva della manifestazione che si terrà sabato 31 maggio all’auditorium del Conservatorio “C. Pollini” di Padova dalle 20.45 con ingresso libero e gratuito. Un momento “altissimo quello vissuto” in piazza San Pietro solo domenica scorsa, “culminato nell’incontro inatteso con il Santo Padre Leone XIV dinanzi al quale la prima priore dell’Arciconfraternita Rosa Milone, il priore emerito Leonardo Di Ascenzo e la più giovane dei pellegrini padovani Anna Maria di 12 anni hanno rappresentato le confraternite di tutto il mondo giunte a Roma per il loro Giubileo, già previsto per domenica 18 maggio, si legge in una nota. “In questo incontro così inatteso e particolare – dice Milone – abbiamo provato una forte emozione personale ma più di tutto abbiamo avvertito l’onere della rappresentanza di tutte le confraternite mondiali giunte a Roma per il pellegrinaggio giubilare, e ovviamente, del mondo della devozione antoniana. Il Santo Padre ci ha trasmesso in pochi istanti sentimenti di accoglienza, verità e serenità che ci confermano nella nostra Fede. Come Confraternita siamo pronti a proseguire il nostro obbediente servizio alla Santa Madre Chiesa”. Ora l’attenzione è dedicata alla serata conclusiva della 49ª edizione del Concorso nazionale della Bontà e del Premio della Bontà, “Sant’Antonio di Padova” che si terrà sabato 31 maggio a Padova, mentre già il direttivo sta lavorando per la 50ª edizione. I vincitori di questa edizione sono i volontari delle Cucine economiche popolari di Padova “Ristori di Anina e Corpo” e don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /