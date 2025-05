Scuola: Emergency premia il 31 maggio a Bari i vincitori del concorso “Teresa Sarti Strada”

Si svolgerà sabato 31 maggio alle ore 15, presso gli spazi di AncheCinema, in Corso Italia 112 a Bari, la cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio “Teresa Sarti Strada”, concorso nazionale dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, promosso da Emergency e finanziato dalla Fondazione Prosolidar. L’iniziativa, che ogni anno coinvolge migliaia di giovani in un percorso educativo sui temi della pace, dei diritti e della solidarietà, quest’anno ha visto la partecipazione di 130 scuole, con oltre 3.000 studenti coinvolti e 310 elaborati prodotti. La XV edizione ha invitato gli studenti a riflettere sull’articolo 11 della Costituzione italiana, cuore della campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, che riafferma l’impegno del nostro Paese nel ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Il tema proposto – “Immaginare un mondo senza guerra è un progetto possibile” – ha guidato bambini e ragazzi in un cammino creativo, critico e costruttivo verso l’ideale di una società più giusta e pacifica. La cerimonia vedrà la partecipazione di Rossella Miccio, presidente di Emergency, e Giancarlo Durante, presidente di Fondazione Prosolidar. Tra i vincitori, provenienti da tutta Italia, figurano scuole di Lecco, Napoli, Torino, Bari, Milano, Treviso, Roma, Verona e Gravina in Puglia. I premi sono articolati in tre categorie: elaborati grafici, testi scritti e prodotti audio-video. Ai vincitori sarà consegnato un buono del valore di 800 euro per l’acquisto di materiale didattico, oltre a un attestato e un ricordo personale. “Immaginare un mondo senza guerra – dichiarano gli organizzatori – è un ambizioso esercizio di speranza e responsabilità. Ringraziamo insegnanti, alunne e alunni per il grande impegno profuso e per la qualità degli elaborati ricevuti, che testimoniano sensibilità, motivazione e capacità critica”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /