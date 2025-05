Giubileo 2025: Roma, nella basilica di San Vitale il Canticum Canticorum di Pierluigi da Palestrina

Il Cantico dei Cantici di Giovanni Pierluigi da Palestrina sarà eseguito, a Roma, sabato 31 maggio alle ore 19 nella basilica di San Vitale in occasione del 500° anniversario della nascita dell’autore. Ad eseguirlo la Schola Romana Ensemble, con Paola Alonzi, Franco Todde, Lorenzo Sabene e Stefano Sabene. Sarà una composizione inedita tra mottetto sacro e madrigale profano, punto di avvio del “Teatro dell’anima”. Proposto dall’associazione culturale “I Concerti nel parco”, lo spettacolo rientra nel quadro del progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, attuato da CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato e Forum Terzo Settore del Lazio, e promosso dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale e Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

